45 قتيلًا إثر سيول جارفة بمحافظتَي الحُديدة وتعز في اليمن

كشف محافظ الحديدة في اليمن محمد عياش قحيم، عن تضرر ومحاصرة بعض المنازل نتيجة سيول شهدتها المحافظة، معلنًا عن "30 حالة وفاة و5 مفقودين ونزوح أهالي أكثر من 500 منزل وتقطع العديد من الطرق نتيجة السيول في الحديدة"، في حين أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أنّ السيول الجارفة في محافظة تعز اليمنية تسببت في 15 حالة وفاة.
وكتبت الوكالة الأممية عبر منصّة إكس: "تسببت الأمطار والسيول الجارفة في مقبنة بمحافظة تعز (جنوب غرب)، في 2 آب/أغسطس، في تضرر نحو 10 آلاف شخص وتسببت في 15 حالة وفاة"
ولفت، في مقابلة مع قناة "المسيرة" التابعة لحركة "أنصار الله"، إلى أنّ "اللجنة الرئاسية مع السلطة المحلية وقيادة المنطقة العسكرية الخامسة قامت بالنزول إلى القرى والمناطق المتضررة"، مضيفًا "التقينا باللجنة المكلفة والجهات المركزية للتعاون من أجل التخفيف من معاناة المتضررين جراء السيول".
وأوضح قحيم أنّ "العديد من المنازل تهدمت ما أدى لوفاة سكانها، وأكثر من 7 سيارات سحبتها السيول".
وأوضحت قناة "المسيرة"، بأنّ "الأمطار التي شهدتها الحديدة يوم أمس غير مسبوقة منذ 4 عقود، والسيول عادت إلى بعض الأودية بعد انقطاعها خلال العقود الماضية".
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