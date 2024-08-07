الإليزيه: ماكرون ابلغ نظيره الايراني بأن دائرة الانتقام يتعين أن تتوقف

اشار قصر الإليزيه في بيان، الى إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغ نظيره الإيراني مسعود بزشكيان في مكالمة هاتفية اليوم أن عليه بذل كل ما في وسعه لتجنب التصعيد في المنطقة، وأن دائرة الانتقام يتعين أن تتوقف.

وحث الرئيس الفرنسي نظيره الإيراني على بذل كل ما في وسعه لتجنّب تصعيد عسكري جديد في المنطقة، بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية في طهران.

وجاء في تقرير عن المحادثة الهاتفية صدر عن الإليزيه أن "أي تصعيد عسكري جديد لن يصب في مصلحة أحد بما في ذلك إيران وسيضرّ بشكل دائم بالاستقرار الإقليمي"، مضيفًا "يجب على إيران أن تلتزم بدعوة الجهات المزعزعة للاستقرار التي تدعمها إلى ممارسة أكبر قدر من ضبط النفس لتجنب التصعيد".