باقري كني من جدّة: ردّ إيران على الانتهاكات الإسرائيلية سيحدث في الوقت الصحيح وبالشكل المناسب

أوضح القائم بأعمال وزير خارجية إيران علي باقري كني، أنّ اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران "ما كان ليحدث لولا دعم أميركا"، مضيفًا "طهران ليس لديها خيار سوى استخدام حقها في الدفاع عن نفسها في وجه الانتهاكات الإسرائيلية".

ولفت، خلال مشاركته في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي في جدة، إلى أنّ "رد إيران سيحدث في الوقت الصحيح وبالشكل المناسب"، مشددًا على أنّ "طهران بذلت كل ما في وسعها لتجنب المواجهة في المنطقة".

وفي وقت سابق من اليوم، أكّد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال اتصال مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنّ "إيران تحتفظ بحقها في الرد المناسب على الجرائم الإسرائيلية"، مضيفًا "على الدول الغربية التوقف عن دعم الكيان الصهيوني إذا أرادت منع انتشار الحرب والفوضى بالمنطقة".