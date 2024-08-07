"حزب الله" نعى حسن فارس جشّي من بلدة جويا

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّ "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسن فارس جشّي "غالب" مواليد عام 1986 من بلدة جويا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدًا على طريق القدس".

وفي وقت سابق من اليوم، استهدف غارة إسرائيلية دراجة نارية في بلدة جويّا.

وكان قد أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن" غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة على بلدة جويا أدت في إلى استشهاد شخصين وجرح 6 آخرين".