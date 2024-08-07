الأبيض ترأس اجتماعًا لفعاليات إقليم الخروب لرفع جهوزية المنطقة في حال توسع العدوان الإسرائيلي

ترأس وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال فراس الأبيض اجتماعًا ضم رئيس لجنة الصحة النيابية بلال عبد الله وممثلين عن فعاليات حزبية والسلطات المحلية من منطقة الإقليم، حيث تناول البحث التحضيرات التي تقوم بها الوزارة لرفع جهوزية القطاع الصحي في المنطقة إستنادًا إلى تجارب سابقة إستضاف فيها الإقليم أعدادًا كبيرة من الأهالي النازحين قسرًا خلال اعتداءات إسرائيلية على لبنان.

وفي هذا المجال، يقوم فريق متخصص من وزارة الصحة العامة بالعمل على متابعة أوضاع النازحين وتأمين استمرارية الخدمات الطبية لكل من يحتاج إليها، إلى جانب توزيع أدوية ومعدات طبية على عدد من مستشفيات المنطقة ومراكزها الصحية.

وشدد الأبيض على أهمية "الإستعداد المسبق ورفع الجهوزية مؤكدًا أن الوزارة تسعى إلى تجهيز المستشفيات بكل ما تحتاجه لعلاجات الطوارئ بالتوازي مع مراكز الرعاية الصحية الأولية التي تضطلع بدور مهم جدا خصوصا إذا ما كانت الحالات المفترضة لا تستدعي الدخول إلى المستشفيات".

وذكّر الأبيض بأن "خطة رفع الجهوزية التي وضعتها الوزارة أثبتت فعاليتها خلال العدوان الأخير على الضاحية الجنوبية حيث أتاحت التوزيع السريع للمرضى على أكثر من مستشفى وتأمين الخدمة الطبية التي يحتاجون إليها، مؤكدًا المضي قدمًا في تطبيق الخطة في مختلف المناطق اللبنانية لمواجهة أي عدوان محتمل".

ولفت إلى "زيارة ميدانية يعتزم القيام بها للإقليم الأسبوع المقبل لمعاينة التحضيرات وحرصًا على أن تكون المنطقة على أتم الجهوزية في حال حصول عدوان".