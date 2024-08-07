حزب الله: هاجمنا بالمسيّرات مرابض مدفعية العدو بالزاعورة وأصبنا ضباطها وجنودها واستهدفنا موقع السماقة

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردا على ‌‏الاعتداءات والاغتيالات التي نفذها العدو الإسرائيلي في بلدتي ميفدون وجويا، شنّ مجاهدو المقاومة ‌‏الإسلامية، يوم الاربعاء 07-08-2024 هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على ‏مرابض ‏مدفعية العدو في الزاعورة مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها وأصابتها ‏بشكل ‏مباشر واوقعت فيهم إصابات مؤكدة".

وفي بيان آخر، أعلن أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 7:05 من مساء يوم الأربعاء 07-08-2024 موقع السماقة في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".