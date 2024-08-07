حزب الله: هاجمنا بالمسيّرات مرابض مدفعية العدو بالزاعورة وأصبنا ضباطها وجنودها واستهدفنا موقع السماقة

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وردا على الاعتداءات والاغتيالات التي نفذها العدو الإسرائيلي في بلدتي ميفدون وجويا، شنّ مجاهدو المقاومة الإسلامية، يوم الاربعاء 07-08-2024 هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مرابض مدفعية العدو في الزاعورة مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها وأصابتها بشكل مباشر واوقعت فيهم إصابات مؤكدة".
وفي بيان آخر، أعلن أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 7:05 من مساء يوم الأربعاء 07-08-2024 موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".
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