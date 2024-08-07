بخاري التقى ناجي حايك وبحثا الأوضاع السياسية في لبنان والمنطقة

التقى سفير السعودية في لبنان وليد بخاري، نائب رئيس "التيار الوطني الحر"ناجي حايك، في مقر السفارة في بيروت. هذا، وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث، وعرض لمجمل الأوضاع السياسية الراهنة في لبنان والمنطقة، بالإضافة إلى القضايا ذات الإهتمام المشترك، وفق السفارة السعودية.

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