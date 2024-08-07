ترمب يعلن عن مقابلة مهمة مع إيلون ماسك

قال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترمب إنه سيجلس مع الملياردير التكنولوجي إيلون ماسك لإجراء مقابلة الأسبوع المقبل. حيث نشر على منصته للتواصل الاجتماعي Truth Social. «في ليلة الاثنين سأجري مقابلة مهمة مع إيلون ماسك - التفاصيل ستأتي لاحقا!»

ولم يعلق ماسك بعد على المقابلة المخطط لها.

تأييد

وأعلن قطب الأعمال، الذي أصبحت شخصيته العامة أكثر ميلا إلى اليمين ومثيرة للجدل، تأييده الرسمي لترمب الشهر الماضي، في نفس اليوم الذي تعرض فيه ترمب لإطلاق نار في تجمع انتخابي في بنسلفانيا.

وبعد استحواذ ماسك على شركة X، المعروفة سابقًا باسم تويتر، أعاد حساب ترمب، الذي تم تعليقه من قبل المالكين السابقين للمنصة بعد أعمال الشغب التي وقعت في السادس من يناير في مبنى الكابيتول الأمريكي، في عام 2021.

وفي تجمع انتخابي، بدا أن ترمب يتخلى عن معارضته القديمة للسيارات الكهربائية بسبب تأييد ماسك.

وقال «أنا مع السيارات الكهربائية، ويجب أن أكون كذلك لأن إيلون ماسك أيدني بقوة».

ونفى ماسك التقارير التي تشير إلى أنه يخطط لتوجيه جزء من ثروته الضخمة إلى حملة إعادة انتخاب ترمب، مدعيا أنه لن «يتبرع بالمال لأي من المرشحين» للرئاسة.

انتقال

ومن جهه أخرى تشحذ المرشحة الديموقراطية كمالا هاريس، الجهود للتغلب على ترمب مع ترشيح نائبها حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز،

وكانت حريصة في الأسابيع التي أعقبت أداء بايدن الفاشل في المناظرة ضد ترمب على عدم قول أو فعل أي شيء بخلاف دعم الرئيس. لكن هذا يعني أنها اضطرت إلى تعويض الأرض. لقد ورثت البنية التحتية لحملة بايدن والموظفين وحتى المال. لكن لم يكن هناك شيء مهيأ لاختيار زميل لمنصب نائب الرئيس.

لسنوات، شن الديمقراطيون، بما في ذلك بايدن وهاريس، هجمات عدائية على ترمب باعتباره تهديدًا للديمقراطية. وسلطوا الضوء على مشاكله القانونية، وخطابه العنصري والجنسي، والسياسات اليمينية المتطرفة الموجودة في أجندة «مشروع 2025» التي ينكرها ترامب. وقد لخص حاكم ولاية مينيسوتا كل هذا في كلمة واحدة: «غريب». وكان يبتسم أثناء قيامه بذلك.

ولقد قامت وسائل التواصل الاجتماعي بدورها، ولقد لاحظت حملة هاريس ذلك. وفي غضون أيام، بدأ نائب الرئيس ــ وغيره من المرشحين لمنصب نائب الرئيس ــ في استخدام كلمة «غريب» كنوع من النعوت.

وبحلول نهاية الأسبوع الأول الكامل لترشحها، كانت دائرة حملتها الانتخابية وبرنامج قنوات الأخبار التليفزيونية بمثابة اختبار مفتوح.