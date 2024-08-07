إسرائيل تعلن قصف البنية التحتية لحزب الله بالطيران بجنوب لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته الحربية نفذت غارات على بنى تحتية تابعة لحزب الله في بلدة كفركلا جنوبي لبنان.

وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان له، أن الهجمات استهدفت مواقع تستخدمها قوات حزب الله لتعزيز قدراتها العسكرية في المنطقة. وأوضح البيان أن الغارات كانت جزءاً من عمليات عسكرية أوسع نطاقاً تستهدف تقويض قدرات الحزب على تنفيذ هجمات عبر الحدود.

وفي السياق ذاته، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن هذه العمليات تأتي رداً على الأنشطة العسكرية المتزايدة لحزب الله، والتي وصفها بأنها تهديد للأمن الإسرائيلي.

وزير الخارجية الأردني: إسرائيل تدفع منطقتنا نحو هاوية وحرب إقليمية والمزيد من التوتر والصراع

صرح وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بأن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، محذراً من أن هذا التصعيد قد يدفع المنطقة نحو حرب إقليمية شاملة.

أكد الصفدي أن السياسات الإسرائيلية الحالية تساهم في زيادة التوتر والصراع في المنطقة، مما يهدد الاستقرار الإقليمي ويؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية في المناطق المتضررة. وأضاف أن التصعيد المستمر قد يؤدي إلى مزيد من النزاعات ويزيد من تعقيد الوضع الإقليمي.

ودعا الصفدي إلى اتخاذ خطوات عاجلة لوقف التصعيد والعمل على تخفيف حدة التوتر، مشدداً على أهمية إيجاد حلول دبلوماسية للتحديات الحالية. وأشار إلى أن الأردن يعمل بالتنسيق مع شركاء دوليين وإقليميين للضغط على جميع الأطراف للالتزام بالهدوء ومنع تفاقم الأزمة.

كما شدد الصفدي على ضرورة إعادة النظر في السياسات الإسرائيلية وتجنب التصرفات التي قد تؤدي إلى تفاقم الوضع. وأكد أن الأردن سيواصل جهوده لتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، محذراً من عواقب التصعيد المستمر.

الحوثيين: نفذنا 3 عمليات على سفينة ومدمرتين أمريكيتين أثناء عبورهما بالبحر الأحمر

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين أن القوات البحرية التابعة للجماعة نفذت ثلاث عمليات عسكرية استهدفت سفينة ومدمرتين أمريكيتين أثناء عبورهما منطقة العمليات التابعة لهم في اتجاه شمال البحر الأحمر.

وأوضح المتحدث في بيان رسمي أن الهجمات جاءت رداً على ما وصفه بـ"العدوان الأمريكي المستمر على الشعب اليمني"، مشيراً إلى أن العمليات استهدفت تعطيل مرور السفن الحربية الأمريكية في المنطقة وإرسال رسالة واضحة بأن الجماعة قادرة على استهداف أي تهديد في نطاق سيطرتها البحرية.

وأكد المتحدث أن هذه العمليات تمت بنجاح تام وأن السفن الأمريكية تعرضت لأضرار متفاوتة. وأضاف أن الحوثيين يعتبرون البحر الأحمر منطقة عملياتهم، ولن يترددوا في التصدي لأي قوة بحرية تسعى للقيام بأنشطة معادية ضمن نطاق عملياتهم.

وأشار البيان إلى أن هذه العمليات تعد جزءاً من الرد على التصعيد العسكري الأمريكي في المنطقة، وحذر من أن أي تحركات أخرى قد تواجه بردود أكثر حدة في المستقبل. وختم المتحدث العسكري بيانه بالتأكيد على أن قواتهم تراقب عن كثب جميع التحركات في المياه الإقليمية القريبة من اليمن.