جماعة أنصار الله: اختيار السنوار رئيسًا لحماس دليل على قوة الحركة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيون) أن اختيار يحيى السنوار رئيسًا للمكتب السياسي لحركة حماس يعكس قوة الحركة وتماسكها الداخلي، ويؤكد قدرتها على مواجهة التحديات الراهنة. وفي بيان لها، أوضحت الجماعة أن هذه الخطوة تعكس الوحدة الصلبة داخل حماس، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة.

وأكدت جماعة أنصار الله أن حركة حماس أظهرت خلال السنوات الماضية صمودًا وثباتًا في وجه الاعتداءات الإسرائيلية، وأن اختيار السنوار يأتي في وقت حرج يتطلب قيادة قوية ومتماسكة، وأضافت أن هذا القرار يثبت أن حماس قادرة على تجديد قيادتها واستمرار مقاومتها، رغم كل محاولات النيل منها.

واختتمت جماعة أنصار الله بيانها بالإشارة إلى أن الدعم الشعبي والداخلي الذي تحظى به حماس يجعلها قوة أساسية في المقاومة ضد الاحتلال، معربة عن ثقتها في قدرة القيادة الجديدة على تحقيق أهداف الحركة وتطلعات الشعب الفلسطيني.

ماكرون يدعو إيران لتجنب التصعيد العسكري ودعوة حلفائها لضبط النفس

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد أنه طلب من الرئيس الإيراني بذل كل ما بوسعه لتجنب تصعيد عسكري جديد في المنطقة، مشدداً على أن أي تصعيد لن يكون في مصلحة أي طرف. جاء ذلك في تصريحات نقلتها وكالة رويترز، حيث أشار ماكرون إلى أهمية السعي نحو التهدئة بدلاً من التصعيد.



وأضاف ماكرون أن على إيران أن تتعهد بدعوة الجهات التي تدعمها وتساهم في زعزعة الاستقرار في المنطقة إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس. وبيّن أن هذه الخطوة تعتبر ضرورية لتجنب المزيد من التدهور في الأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط.

وفي ختام تصريحاته، أكد ماكرون على أن تحقيق الاستقرار الإقليمي هو مصلحة مشتركة لجميع الأطراف، وأن أي تصعيد قد يؤدي إلى نتائج غير محمودة العواقب، مما يستدعي تكثيف الجهود الدبلوماسية لاحتواء الأزمات الحالية.

وزير الخارجية التركي يدعو المجتمع الدولي لوقف الإبادة الجماعية في غزة

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال لقائه مع سفراء دول الجامعة العربية في أنقرة، على ضرورة قيام المجتمع الدولي بدوره الفعّال لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وأوضح فيدان أن الوضع في غزة يتطلب تحركاً عاجلاً من قبل المجتمع الدولي لوقف التصعيد والضغط على إسرائيل وداعميها.