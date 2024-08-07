بوتين يطلب من مجلس الأمن الروسي تقرير المباحثات مع إيران

ياسر رشاد - القاهرة - طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو خلال اجتماع يوم الأربعاء، تقديم تقرير عن نتائج رحلته إلى إيران وأذربيجان.

بوتين يطلب تقرير عن إيران

وقال بوتين خلال اجتماعه مع رؤساء وكالات إنفاذ القانون: "رئيس الأركان العامة موجود الآن في إحدى نقاط المراقبة العملياتية، وسيقدم تقريرا عبر رابط فيديو، وبعد ذلك سيتحدث سيرغي شويغو عن نتائج رحلته إلى إيران وأذربيجان".

والتقى شويغو في إطار رحلة عمل قام بها في طهران يوم الاثنين مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري.

وتأتي هذه اللقاءات على خلفية التصعيد في منطقة الشرق الأوسط واغتيال إسرائيل لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران، وتوعد القيادة الإيرانية بالرد على هذا الاعتداء على سيادة الجمهورية الإسلامية والانتقام لمقتل هنية على أراضيها.

والتقى شويغو يوم الثلاثاء في باكو بالرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، وكذلك أمين مجلس الأمن التابع للرئيس الأذربيجاني راميل أوسوبوف.

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد اجتماعا مع وزير الدفاع الروسي وسكرتير مجلس الأمن الروسي ورئيس جهاز الأمن الفيدرالي ورئيس هيئة الأركان حول الوضع في مقاطعة كورسك.

بوتين يجتمع بالأمن الروسي



وقال بوتين خلال اجتماع مع مجلس الوزراء في وقت سابق، إنه سيستمع إلى تقرير من وكالات إنفاذ القانون حول الوضع الجاري في مقاطعة كورسك.

ويجري الاجتماع بحضور وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف، وسكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، ورئيس جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس هيئة الأركان فاليري غيراسيموف.

وأفاد رئيس الأركان العامة الروسي فاليري غيراسيموف اليوم الأربعاء بوقف تقدم القوات الأوكرانية في عمق الأراضي الروسية وتكبدها خسائر في عديدها بلغت 315 جنديا بينهم 100 قتيل.

وأبلغ غيراسيموف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع رسمي أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية خلال محاولة الهجوم على محور كورسك بلغت 315 عسكريا بين قتيل وجريح.

وأضاف أن القوات الأوكرانية خسرت 54 مدرعة بينها 7 دبابات خلال محاولة الهجوم على مقاطعة كورسك.