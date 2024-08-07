لواء الناصر صلاح الدين: أسقطنا طائرة إسرائيلية "كواد كابتر" خلال تنفيذها مهام استخبارية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية، أنها تمكنت من إسقاط طائرة إسرائيلية بدون طيار من نوع "كواد كابتر" والسيطرة عليها. وذكرت الألوية في بيان لها، أن الطائرة كانت تقوم بمهام استخبارية في سماء مخيم البريج وسط قطاع غزة عندما تم استهدافها وإسقاطها.

وأوضحت الألوية أن الطائرة الإسرائيلية كانت تستخدم لجمع معلومات استخبارية ورصد تحركات المقاومة الفلسطينية في المنطقة. وأكدت أن هذا الإنجاز يعكس القدرة المتزايدة للمقاومة على التصدي للتكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية وتعطيل عملياتها.

وأشار البيان إلى أن الطائرة أصبحت الآن في حوزة الألوية، وأن فرقها الفنية تعمل على تحليل المعلومات والبيانات المخزنة فيها. وأكدت الألوية أن هذه العملية تأتي في إطار "التصدي للعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني ومقاومته".

هذا وتعتبر الطائرات بدون طيار من نوع "كواد كابتر" جزءًا من الأساليب الاستخباراتية التي يعتمدها الجيش الإسرائيلي في مراقبة ورصد تحركات المقاومة في قطاع غزة، وتعد السيطرة على هذه الطائرة ضربة للقدرات الاستخباراتية الإسرائيلية في المنطقة.

حزب الله يطلق دفعة صاروخية كبيرة صوب مدينة صفد شمال فلسطين المحتلة

أعلن حزب الله اللبناني عن إطلاق دفعة صاروخية كبيرة باتجاه مدينة صفد ومحيطها في شمال فلسطين المحتلة، في إطار التصعيد المستمر بين الحزب وإسرائيل. وذكرت مصادر إعلامية تابعة لحزب الله أن هذه العملية تأتي ردًا على "الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي اللبنانية والفلسطينية".

وأفادت تقارير محلية بأن صفارات الإنذار دوت في مدينة صفد وعدة مناطق في الجليل الأعلى، حيث هرع السكان إلى الملاجئ وسط حالة من التوتر والقلق. وأضافت التقارير أن الصواريخ استهدفت عدة مواقع في محيط المدينة، مما أدى إلى إلحاق أضرار مادية بعدد من المباني والمركبات، دون أن ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يقوم بتقييم الأضرار وأنه رد على الهجوم باستهداف مواقع تابعة لحزب الله في جنوب لبنان. وأكد الجيش أن القوات الإسرائيلية في حالة تأهب قصوى تحسبًا لأي تصعيد إضافي من قبل حزب الله.

هذا التطور يأتي في سياق تصاعد حدة المواجهات بين الطرفين، وسط مخاوف من اندلاع حرب واسعة في المنطقة، خاصة في ظل التوترات المستمرة على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية.