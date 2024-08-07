كيربي: السنوار مجرد إرهابي يداه ملطختان بدماء أبرياء

ياسر رشاد - القاهرة - أدان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، رئيس المكتب السياسي الجديد لحركة حماس، يحيى السنوار، واصفًا إياه بأنه "إرهابي" ووجه انتقادات حادة لدوره في قيادة الحركة. وأكد كيربي خلال تصريحات صحفية أن السنوار "مجرد إرهابي يداه ملطختان بدماء الأبرياء، بينهم مواطنون أمريكيون".

وأشار كيربي إلى أن الإدارة الأمريكية تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في غزة، معتبرًا أن اختيار السنوار لقيادة حماس يعكس توجه الحركة نحو مزيد من العنف والتطرف. وأضاف أن الولايات المتحدة لن تتهاون مع أي تهديدات تستهدف أمنها القومي أو مصالحها في المنطقة.

كما حذر كيربي من أن دعم السنوار لحماس سيؤدي إلى المزيد من التصعيد في الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، مشددًا على أن الإدارة الأمريكية ستواصل العمل مع حلفائها لمواجهة ما وصفه بـ"الخطر الإرهابي" الذي تشكله حماس تحت قيادة السنوار.

وفي ختام تصريحاته، جدد كيربي موقف الولايات المتحدة الرافض لأي شكل من أشكال العنف والإرهاب، مؤكدًا أن واشنطن ستبذل قصارى جهدها لمحاسبة المسؤولين عن الهجمات ضد المدنيين الأبرياء، سواء كانوا أمريكيين أو غيرهم.

جماعة أنصار الله: قدرة حماس على ملء الفراغ القيادي بسرعة تشكل ضربة للعدو الإسرائيلي

أصدرت جماعة أنصار الله (الحوثيون) بيانًا أكدت فيه أن قدرة حركة حماس على ملء الفراغ القيادي بسرعة، عقب اغتيال رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، تشكل ضربة قوية للعدو الإسرائيلي الذي كان يراهن على إضعاف الحركة وإرباك صفوفها.

وأشارت الجماعة إلى أن اختيار قيادة جديدة في وقت قصير يعكس مدى تماسك حركة حماس ومرونتها في مواجهة التحديات، موضحة أن هذا الانتقال السريع للقيادة يظهر عمق التجربة التنظيمية للحركة ووعيها الاستراتيجي في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها.

وأضافت جماعة أنصار الله أن حماس أظهرت للعالم أنها قادرة على تجاوز الصدمات التي تتعرض لها، وأنها تمتلك القدرة على الاستمرار في المقاومة رغم كل المحاولات الإسرائيلية لإضعافها. واعتبرت الجماعة أن هذه الخطوة بمثابة رسالة واضحة للعدو الإسرائيلي بأن حماس ستظل شوكة في حلق الاحتلال، قادرة على الصمود والتجديد مهما كانت التحديات.

واختتمت الجماعة بيانها بالتأكيد على دعمها لحركة حماس ولكل قوى المقاومة في مواجهة الاحتلال، مشددة على أن استقرار القيادة داخل الحركة يمثل انتصارًا على محاولات الكيان الصهيوني لزعزعة صفوفها.

جماعة أنصار الله: اختيار السنوار رئيسا للمكتب السياسي لحماس دليل على قوة الحركة وتماسكها

أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيون) أن اختيار يحيى السنوار رئيسًا للمكتب السياسي لحركة حماس يعكس قوة الحركة وتماسكها الداخلي، ويؤكد قدرتها على مواجهة التحديات الراهنة. وفي بيان لها، أوضحت الجماعة أن هذه الخطوة تعكس الوحدة الصلبة داخل حماس، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة.

وأكدت جماعة أنصار الله أن حركة حماس أظهرت خلال السنوات الماضية صمودًا وثباتًا في وجه الاعتداءات الإسرائيلية، وأن اختيار السنوار يأتي في وقت حرج يتطلب قيادة قوية ومتماسكة. وأضافت أن هذا القرار يثبت أن حماس قادرة على تجديد قيادتها واستمرار مقاومتها، رغم كل محاولات النيل منها.

واختتمت جماعة أنصار الله بيانها بالإشارة إلى أن الدعم الشعبي والداخلي الذي تحظى به حماس يجعلها قوة أساسية في المقاومة ضد الاحتلال، معربة عن ثقتها في قدرة القيادة الجديدة على تحقيق أهداف الحركة وتطلعات الشعب الفلسطيني.