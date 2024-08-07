حزب الله: استهدفنا بسرب من المسيرات مرابض مدفعية العدو في الزاعورة وحققنا إصابات

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن حزب الله عن تنفيذ هجوم باستخدام طائرات مسيرة على مواقع عسكرية إسرائيلية في منطقة الزاعورة.

وأوضح الحزب في بيان له، أن الهجوم استهدف مرابض المدفعية التابعة للجيش الإسرائيلي، وأسفر عن تحقيق إصابات مؤكدة بين الضباط والجنود المتواجدين في تلك المواقع. وأشار البيان إلى أن الهجوم يأتي في إطار استجابة متوقعة للتصعيد العسكري الأخير من قبل إسرائيل ضد الأهداف اللبنانية.

وذكر المتحدث باسم حزب الله أن الهجوم بطائرات مسيرة يأتي كجزء من استراتيجية الحزب لتعزيز قدراته الهجومية ومواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة. وأضاف أن العمليات التي استهدفت مواقع المدفعية الإسرائيلية تهدف إلى إضعاف القدرة الهجومية للجيش الإسرائيلي على لبنان.

الجيش الإسرائيلي يعلن قصفت البنى التحتية لحزب الله بالطائرات الحربية في كفركلا بجنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته الحربية نفذت غارات على بنى تحتية تابعة لحزب الله في بلدة كفركلا جنوبي لبنان.

وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان له، أن الهجمات استهدفت مواقع تستخدمها قوات حزب الله لتعزيز قدراتها العسكرية في المنطقة. وأوضح البيان أن الغارات كانت جزءاً من عمليات عسكرية أوسع نطاقاً تستهدف تقويض قدرات الحزب على تنفيذ هجمات عبر الحدود.

وفي السياق ذاته، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن هذه العمليات تأتي رداً على الأنشطة العسكرية المتزايدة لحزب الله، والتي وصفها بأنها تهديد للأمن الإسرائيلي.

وزير الخارجية الأردني: إسرائيل تدفع منطقتنا نحو هاوية وحرب إقليمية والمزيد من التوتر والصراع

صرح وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بأن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، محذراً من أن هذا التصعيد قد يدفع المنطقة نحو حرب إقليمية شاملة.

أكد الصفدي أن السياسات الإسرائيلية الحالية تساهم في زيادة التوتر والصراع في المنطقة، مما يهدد الاستقرار الإقليمي ويؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية في المناطق المتضررة. وأضاف أن التصعيد المستمر قد يؤدي إلى مزيد من النزاعات ويزيد من تعقيد الوضع الإقليمي.

ودعا الصفدي إلى اتخاذ خطوات عاجلة لوقف التصعيد والعمل على تخفيف حدة التوتر، مشدداً على أهمية إيجاد حلول دبلوماسية للتحديات الحالية. وأشار إلى أن الأردن يعمل بالتنسيق مع شركاء دوليين وإقليميين للضغط على جميع الأطراف للالتزام بالهدوء ومنع تفاقم الأزمة.

كما شدد الصفدي على ضرورة إعادة النظر في السياسات الإسرائيلية وتجنب التصرفات التي قد تؤدي إلى تفاقم الوضع. وأكد أن الأردن سيواصل جهوده لتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، محذراً من عواقب التصعيد المستمر.