"الصحة العالمية" تتوعد بإرسال أكثر من مليون لقاح لشلل الأطفال إلى غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن المنظمة ستقوم بإرسال أكثر من مليون جرعة من لقاحات شلل الأطفال إلى قطاع غزة خلال الأسابيع المقبلة. جاء هذا الإعلان في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الرعاية الصحية في المناطق التي تعاني من نقص في الموارد الطبية، وخاصة في ظل التوترات المستمرة في المنطقة.

وأكد تيدروس في تصريحاته أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لدعم النظام الصحي في غزة، مشيرًا إلى أن توفير اللقاحات للأطفال يعد أولوية قصوى لمنظمة الصحة العالمية. وأضاف أن المنظمة تعمل عن كثب مع الشركاء المحليين والدوليين لضمان وصول هذه اللقاحات إلى جميع الأطفال المستهدفين في القطاع، بغض النظر عن الظروف الحالية.

كما شدد مدير منظمة الصحة العالمية على أهمية تحصين الأطفال ضد الأمراض القابلة للوقاية باللقاحات، مؤكداً أن اللقاحات تعتبر أداة حيوية في الحفاظ على صحة الأطفال ومنع انتشار الأمراض المعدية في المناطق التي تعاني من اضطرابات وصعوبات في الوصول إلى الخدمات الصحية.

وأوضح تيدروس أن منظمة الصحة العالمية ستواصل مراقبة الوضع الصحي في غزة عن كثب، وستعمل على تقديم المزيد من الدعم بناءً على احتياجات السكان. وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه الجهود في حماية صحة الأطفال في غزة وتقليل مخاطر تفشي الأمراض في المستقبل.

كيربي: السنوار كان مهندس هجمات 7 أكتوبر وصاحب القرار فى اطلق سراح الأسرى

أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، أن يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي الجديد لحركة حماس، كان المهندس الرئيسي لهجمات 7 أكتوبر، مؤكدًا أنه كان دائمًا صاحب القرار في تلك الهجمات. جاءت هذه التصريحات في بيان عاجل صدر اليوم، حيث أشار كيربي إلى أن تعيين السنوار في هذا المنصب القيادي لا يغير من موقف الولايات المتحدة من المفاوضات الجارية.

وأكد كيربي أن الإدارة الأمريكية ترى أن السنوار، كقائد لحماس، يتحمل المسؤولية الكاملة عن تلك الهجمات، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يزيد من أهمية قبول حماس بالصفقة المقترحة وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين. وقال: "موقفنا من المفاوضات لم يتغير بتعيين السنوار، وعليه قبول الصفقة وإطلاق الرهائن فورًا".

وأضاف كيربي أن الولايات المتحدة تواصل العمل مع حلفائها للضغط على حماس للإفراج عن الرهائن، معتبراً أن استمرار احتجازهم يمثل تهديدًا خطيرًا لأمن المنطقة ويعرقل جهود السلام. وأكد أن المجتمع الدولي لن يقف مكتوف الأيدي أمام مثل هذه التصرفات.

وختم كيربي تصريحه بتوجيه تحذير شديد اللهجة إلى قيادة حماس، داعيًا السنوار إلى الاستجابة الفورية لمطالب المجتمع الدولي والعمل على حل الأزمة بشكل سلمي، محذرًا من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على استمرار تعنت الحركة.