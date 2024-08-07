الحوثيون: استهدفنا المدمرة الأمريكية "لابون" بعدد من الصواريخ الباليستية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين عن تنفيذ هجوم صاروخي استهدف المدمرة الأمريكية "لابون" بعدد من الصواريخ الباليستية.

في تصريح له، أوضح المتحدث أن الهجوم وقع في وقت متأخر من الليل، حيث تم إطلاق عدة صواريخ باليستية نحو المدمرة الأمريكية "لابون" أثناء وجودها في مياه البحر الأحمر. وأضاف أن الهجوم حقق أهدافه بنجاح، ونتج عنه أضرار كبيرة في المدمرة.

وأشار المتحدث إلى أن هذا الهجوم يأتي في إطار الرد على ما وصفه بالتدخلات الأمريكية في الشؤون الإقليمية ودعمها للكيانات المعادية. واعتبر أن الهجوم هو تأكيد على قدرة الحوثيين على استهداف الأهداف البحرية الأمريكية وتحقيق نتائج ملموسة في العمليات العسكرية.

الحوثيين: استهدافنا سفينة "كونتشيب أونو" لانتهاك قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة

أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين أن الهجوم على سفينة "كونتشيب أونو" جاء رداً على انتهاك الشركة المالكة للسفينة قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

في تصريح له، أوضح المتحدث أن الهجوم الذي استهدف السفينة كان نتيجة مباشرة لخرق الشركة المالكة للقرار الذي يحظر على السفن دخول موانئ فلسطين المحتلة. وأضاف أن الحوثيين اتخذوا هذا الإجراء كوسيلة للدفاع عن حقوق الفلسطينيين وضمان احترام القرارات المتعلقة بالحصار المفروض.

وأشار المتحدث إلى أن السفينة كانت في طريقها إلى موانئ فلسطين المحتلة عندما تم استهدافها، وأن العملية تمت باستخدام وسائل هجومية دقيقة. واعتبر أن هذا الهجوم يهدف إلى ردع أي انتهاكات مستقبلية قد تستهدف الموانئ الفلسطينية أو تؤثر على حقوق الفلسطينيين.

من جهتها، لم تصدر أي بيانات رسمية من الشركة المالكة للسفينة أو من السلطات المعنية حول الأضرار الناتجة عن الهجوم أو تفاصيل إضافية. ورفضت المصادر العسكرية الدولية التعليق على الحادثة حتى الآن، بينما تتابع السلطات المحلية والإقليمية الوضع وتقوم بالتحقق من المعلومات المتعلقة بالهجوم.

تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه البحر الأحمر توترات متزايدة، مما يثير القلق بشأن أمن الملاحة في المنطقة وتأثير ذلك على حركة التجارة الدولية.

الحوثيين: استهدفنا المدمرة الأمريكية "كول" في خليج عدن بعدد من الطائرات المسيرة

أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين عن تنفيذ عملية هجومية ضد المدمرة الأمريكية "كول" في خليج عدن باستخدام طائرات مسيرة.

وفي تصريح له، أكد المتحدث أن العملية استهدفت المدمرة بعدد من الطائرات المسيرة، وحققت هدفها بنجاح. وأوضح أن الهجوم يأتي في إطار الرد على ما وصفه بالعدوان الأمريكي المستمر على اليمن وتدخلاته العسكرية في المنطقة.

وأشار المتحدث إلى أن هذه العملية تعكس قدرة الحوثيين على تنفيذ هجمات دقيقة ومعقدة ضد أهداف عسكرية استراتيجية، ويعبر عن تصاعد التهديدات في خليج عدن. وأضاف أن الهجوم على المدمرة "كول" هو جزء من حملة الحوثيين المستمرة للدفاع عن اليمن ومواجهة التهديدات العسكرية.