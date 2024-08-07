الحوثيون: استهدفنا المدمرة الأمريكية "كول" في خليج عدن بعدد من الطائرات المسيرة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين عن تنفيذ عملية هجومية ضد المدمرة الأمريكية "كول" في خليج عدن باستخدام طائرات مسيرة.

وفي تصريح له، أكد المتحدث أن العملية استهدفت المدمرة بعدد من الطائرات المسيرة، وحققت هدفها بنجاح. وأوضح أن الهجوم يأتي في إطار الرد على ما وصفه بالعدوان الأمريكي المستمر على اليمن وتدخلاته العسكرية في المنطقة.

وأشار المتحدث إلى أن هذه العملية تعكس قدرة الحوثيين على تنفيذ هجمات دقيقة ومعقدة ضد أهداف عسكرية استراتيجية، ويعبر عن تصاعد التهديدات في خليج عدن. وأضاف أن الهجوم على المدمرة "كول" هو جزء من حملة الحوثيين المستمرة للدفاع عن اليمن ومواجهة التهديدات العسكرية.

حزب الله: استهدفنا بسرب من المسيرات مرابض مدفعية العدو في الزاعورة وحققنا إصابات

أعلن حزب الله عن تنفيذ هجوم باستخدام طائرات مسيرة على مواقع عسكرية إسرائيلية في منطقة الزاعورة.

وأوضح الحزب في بيان له، أن الهجوم استهدف مرابض المدفعية التابعة للجيش الإسرائيلي، وأسفر عن تحقيق إصابات مؤكدة بين الضباط والجنود المتواجدين في تلك المواقع. وأشار البيان إلى أن الهجوم يأتي في إطار استجابة متوقعة للتصعيد العسكري الأخير من قبل إسرائيل ضد الأهداف اللبنانية.

وذكر المتحدث باسم حزب الله أن الهجوم بطائرات مسيرة يأتي كجزء من استراتيجية الحزب لتعزيز قدراته الهجومية ومواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة. وأضاف أن العمليات التي استهدفت مواقع المدفعية الإسرائيلية تهدف إلى إضعاف القدرة الهجومية للجيش الإسرائيلي على لبنان.

الجيش الإسرائيلي يعلن قصفت البنى التحتية لحزب الله بالطائرات الحربية في كفركلا بجنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته الحربية نفذت غارات على بنى تحتية تابعة لحزب الله في بلدة كفركلا جنوبي لبنان.

وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان له، أن الهجمات استهدفت مواقع تستخدمها قوات حزب الله لتعزيز قدراتها العسكرية في المنطقة. وأوضح البيان أن الغارات كانت جزءاً من عمليات عسكرية أوسع نطاقاً تستهدف تقويض قدرات الحزب على تنفيذ هجمات عبر الحدود.

وفي السياق ذاته، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن هذه العمليات تأتي رداً على الأنشطة العسكرية المتزايدة لحزب الله، والتي وصفها بأنها تهديد للأمن الإسرائيلي.