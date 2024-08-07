كيربي: السنوار كان مهندس هجمات ٧ أكتوبر

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، أن يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي الجديد لحركة حماس، كان المهندس الرئيسي لهجمات 7 أكتوبر، مؤكدًا أنه كان دائمًا صاحب القرار فيرسم الخطط العسكرية وكيفية التعامل مع الجنود الاسرائيليين. جاءت هذه التصريحات في بيان عاجل صدر اليوم، حيث أشار كيربي إلى أن تعيين السنوار في هذا المنصب القيادي لا يغير من موقف الولايات المتحدة من المفاوضات الجارية.

وأكد كيربي أن الإدارة الأمريكية ترى أن السنوار، كقائد لحماس، يتحمل المسؤولية الكاملة عن تلك الهجمات، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يزيد من أهمية قبول حماس بالصفقة المقترحة وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين. وقال: "موقفنا من المفاوضات لم يتغير بتعيين السنوار، وعليه قبول الصفقة وإطلاق الرهائن فورًا".

وأضاف كيربي أن الولايات المتحدة تواصل العمل مع حلفائها للضغط على حماس للإفراج عن الرهائن، معتبراً أن استمرار احتجازهم يمثل تهديدًا خطيرًا لأمن المنطقة ويعرقل جهود السلام. وأكد أن المجتمع الدولي لن يقف مكتوف الأيدي أمام مثل هذه التصرفات.

وختم كيربي تصريحه بتوجيه تحذير شديد اللهجة إلى قيادة حماس، داعيًا السنوار إلى الاستجابة الفورية لمطالب المجتمع الدولي والعمل على حل الأزمة بشكل سلمي، محذرًا من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على استمرار تعنت الحركة.

كيربي: السنوار مجرد إرهابي يداه ملطختان بدماء أبرياء بعضهم أمريكيون

أدان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، رئيس المكتب السياسي الجديد لحركة حماس، يحيى السنوار، واصفًا إياه بأنه "إرهابي" ووجه انتقادات حادة لدوره في قيادة الحركة. وأكد كيربي خلال تصريحات صحفية أن السنوار "مجرد إرهابي يداه ملطختان بدماء الأبرياء، بينهم مواطنون أمريكيون".

وأشار كيربي إلى أن الإدارة الأمريكية تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في غزة، معتبرًا أن اختيار السنوار لقيادة حماس يعكس توجه الحركة نحو مزيد من العنف والتطرف. وأضاف أن الولايات المتحدة لن تتهاون مع أي تهديدات تستهدف أمنها القومي أو مصالحها في المنطقة.

كما حذر كيربي من أن دعم السنوار لحماس سيؤدي إلى المزيد من التصعيد في الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، مشددًا على أن الإدارة الأمريكية ستواصل العمل مع حلفائها لمواجهة ما وصفه بـ"الخطر الإرهابي" الذي تشكله حماس تحت قيادة السنوار.