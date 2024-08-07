الحوثيين: نفذنا 3 عمليات على سفينة ومدمرتين أمريكيتين أثناء عبورهما بالبحر الأحمر

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين أن القوات البحرية التابعة للجماعة نفذت ثلاث عمليات عسكرية استهدفت سفينة ومدمرتين أمريكيتين أثناء عبورهما منطقة العمليات التابعة لهم في اتجاه شمال البحر الأحمر.

وأوضح المتحدث في بيان رسمي أن الهجمات جاءت رداً على ما وصفه بـ"العدوان الأمريكي المستمر على الشعب اليمني"، مشيراً إلى أن العمليات استهدفت تعطيل مرور السفن الحربية الأمريكية في المنطقة وإرسال رسالة واضحة بأن الجماعة قادرة على استهداف أي تهديد في نطاق سيطرتها البحرية.

وأكد المتحدث أن هذه العمليات تمت بنجاح تام وأن السفن الأمريكية تعرضت لأضرار متفاوتة. وأضاف أن الحوثيين يعتبرون البحر الأحمر منطقة عملياتهم، ولن يترددوا في التصدي لأي قوة بحرية تسعى للقيام بأنشطة معادية ضمن نطاق عملياتهم.

وأشار البيان إلى أن هذه العمليات تعد جزءاً من الرد على التصعيد العسكري الأمريكي في المنطقة، وحذر من أن أي تحركات أخرى قد تواجه بردود أكثر حدة في المستقبل. وختم المتحدث العسكري بيانه بالتأكيد على أن قواتهم تراقب عن كثب جميع التحركات في المياه الإقليمية القريبة من اليمن.

لواء الناصر صلاح الدين: أسقطنا طائرة إسرائيلية من نوع "كواد كابتر" خلال تنفيذها مهام استخبارية

أعلنت ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية، أنها تمكنت من إسقاط طائرة إسرائيلية بدون طيار من نوع "كواد كابتر" والسيطرة عليها. وذكرت الألوية في بيان لها، أن الطائرة كانت تقوم بمهام استخبارية في سماء مخيم البريج وسط قطاع غزة عندما تم استهدافها وإسقاطها.

وأوضحت الألوية أن الطائرة الإسرائيلية كانت تستخدم لجمع معلومات استخبارية ورصد تحركات المقاومة الفلسطينية في المنطقة. وأكدت أن هذا الإنجاز يعكس القدرة المتزايدة للمقاومة على التصدي للتكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية وتعطيل عملياتها.

وأشار البيان إلى أن الطائرة أصبحت الآن في حوزة الألوية، وأن فرقها الفنية تعمل على تحليل المعلومات والبيانات المخزنة فيها. وأكدت الألوية أن هذه العملية تأتي في إطار "التصدي للعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني ومقاومته".

هذا وتعتبر الطائرات بدون طيار من نوع "كواد كابتر" جزءًا من الأساليب الاستخباراتية التي يعتمدها الجيش الإسرائيلي في مراقبة ورصد تحركات المقاومة في قطاع غزة، وتعد السيطرة على هذه الطائرة ضربة للقدرات الاستخباراتية الإسرائيلية في المنطقة.