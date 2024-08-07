شاعر الأزهر عميدًا لكلية اللغة العربية بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أصدر الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتور علاء أحمد السيد عبد الرحيم جانب، وكيل كلية اللغة العربية بالقاهرة لشئون التعليم والطلاب؛ للقيام بعمل عميد الكلية.

ويلقب الدكتور علاء جانب بشاعر الأزهر، ويعد هو المصري الوحيد الذي حصل على جائزة أمير الشعراء، وهو مستشار الأنشطة الثقافية لجامعة الأزهر، وحاصل على المركز الأول ولقب أمير الشعراء في جائزة أمير الشعراء من هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث بالإمارات العربية المتحدة لعام 2013م، ولقبه رئيس جامعة الأزهر بـ شاعر الأزهر في عام 2019م، وهو عضو في لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة.

وتدرج الدكتور علاء جانب في التعليم الأزهري وحفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، إذ حصل على الليسانس من كلية اللغة العربية بأسيوط بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف سنة 1996م، ثم درجة التخصص الماجستير من كلية اللغة العربية بالقاهرة بتقدير ممتاز سنة 2002م، ثم درجة العالمية الدكتوراه في الأدب القديم بمرتبة الشرف الأولى مع التوصية بطبع الرسالة وتبادلها بين الجامعات سنة 2005م.