الأردن: أبلغنا إيران بأننا لن نسمح باستخدام مجالنا الجوي لأي غرض

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلا عن وزير الاتصال الحكومي الأردني مهند المبيضين، إن بلاده أبلغت طهران بأنها لن تسمح باستخدام مجالها الجوي لأي غرض.

وفي زيارته إلى طهران، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الأحد الماضي، إنه أبلغ نظيره الإيراني علي باقري كني بأنه ليس في طهران حاملا رسالة من إسرائيل أو إليها.

وأوضح الصفدي أن الخطوة الأولى لمنع التصعيد في المنطقة هي وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، مشيرا إلى أن زيارته لطهران تهدف لتجاوز الخلافات بين البلدين بصراحة وشفافية بما يخدم مصالحهما الثنائية.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قالت إن إيران رفضت دعوات أمريكية وعربية لتخفيف ردها على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.

وكشفت "وول ستريت جورنال"، أن الولايات المتحدة طلبت من حكومات أوروبية تحذير إيران من أن شن ضربة كبيرة ضد إسرائيل سيتبعه رد فعل.