محافظ الإسكندرية يُكرم أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

استقبل الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، أوائل طلاب الثانوية العامة، من أبناء الإسكندرية، لتكريمهم بديوان عام المحافظة.

وهنأ المحافظ الطلاب الثلاثة لتفوقهم الدراسي وحصولهم على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح في حياتهم العملية والعلمية القادمة.

وقال محافظ الإسكندرية إن الطلاب الثلاثة نماذج مشرفة لمحافظة الإسكندرية ومثال يحتذى به في الجد والاجتهاد، مضيفًا أن هذا التكريم يأتي لمشاركة الطلاب وأسرهم فرحتهم بهذا التفوق الذي جاء نتيجة لجهود مكثفة من أولياء أمورهم، بجانب العناصر المتميزة داخل المدرسة على مدار العام الدراسي.

وعبّر المحافظ عن سعادته بوجود ثلاثة من أبناء محافظة الإسكندرية ضمن أوائل الثانوية العامة، حيث جاءت ضمن أوائل الشعبة الأدبية في المركز الأول الطالبة ندى أحمد حسن مرسي، بمجموع 394.5 درجة، وفي المركز الرابع الطالب إياد عادل زكي حسين، بمجموع 392.5 درجة، وفي الشعبة العلمية جاء في المركز السادس الطالب محمد أحمد أبوالفتوح قرني، بمجموع 403.5 درجة.

وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم والرعاية لأبنائها المتفوقين وتشجيع الموهوبين والمتميزين.

جاء ذلك بحضور نائب محافظ الإسكندرية، والسكرتير العام، ووكيل وزارة التربية والتعليم، ومديري مدارس الطلاب المتفوقين، وأولياء أمورهم.