"الأزهري" و"عطية" يتفقدان مديرية أوقاف القليوبية ومسجد علي فهمي ببنها - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تفقد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، مبنى مديرية أوقاف القليوبية ببنها، ومسجد علي فهمي بمدينة بنها، للاطلاع على أعمال الصيانة والتطوير بالمسجد والحالة الإنشائية.

والتقى وزير الأوقاف بقيادات الدعوة بالمديرية حيث شدد على ضرورة الالتزام بالزي والمحافظة على الدروس وحماية المنابر والانضباط التام، والالتزام بتوقيت الخطبة، موجهًا الشيخ صفوت أبو السعود، مدير مديرية أوقاف القليوبية بإبلاغ مديري الإدارات بالمديرية تحيات وزير الأوقاف، وإبلاغ كل إمام بمسجده أن يكون من ورثة النبوة سمتًا ومظهرًا وتعاملًا وسلوكًا واحتكاكًا برواد المسجد، وأن يكون في منتهى الانضباط واللياقة، وأن يكون في مظهره معبرًا عن الشرع الشريف، بحيث يكون في منتهى البهاء، مشددًا على ضرورة إرسال هذه الرسالة للأئمة والخطباء.

وأشار وزير الأوقاف إلى أنه يتم تنفيذ الأسبوع الثقافي في 45 مسجدًا موزعة على مراكز محافظة القليوبية، مع التركيز على ندوات الإدمان، وتنسيق زيارات ميدانية وتقديم الدعم لكل متعاف من الإدمان بمستشفى الصحة النفسية بالخانكة، لدعم من يتعافى من الإدمان للاستمرار على العلاج، وتنسيق زيارات ميدانية بالتنسيق مع وزارة الصحة لمن يتعافى من الإدمان لشد أزره والمسارعة في العلاج.

ووجه وزير الأوقاف رسالة لكل مدمن "أنقذ نفسك من هذا الخطر، وكن قوي الإرادة لتتجاوز هذا الابتلاء".

وكلف بزيارة دار الرعاية لعدم الاتجار بالبشر وهي الدار الوحيدة على مستوى الجمهورية التي تقدم هذا الدعم بالتنسيق مع محافظة القليوبية، مؤكدًا أنه لن يتأخر عن أي دعم لمحافظة القليوبية.

وفي ختام جولته بمقر المديرية، عبّر الموظفون بالمديرية عن سعادتهم الكاملة بلقاء وزير الأوقاف، موجهين التهنئة للأستاذ الدكتور أسامة الأزهري على توليه حقيبة وزارة الأوقاف، مجددين العهد على الاستمرار في حمل أمانة الدعوة، والتميز الإداري وفق ما وجه به عقب توليه حقيبة وزارة الأوقاف.

كما تفقد وزير الأوقاف أعمال الصيانة والتطوير الجارية بمسجد علي فهمي بمدينة بنها، حيث أكد الجميع على عدم وجود مشكلات تواجههم أثناء عملية الإحلال والتجديد.

ووجه محافظ القليوبية، ووزير الأوقاف، بتذليل كافة الصعاب لتيسير الإجراءات الخاصة بالإحلال والتجديد وصيانة المساجد، سواء بمحافظة القليوبية أو بوزارة الأوقاف، وتابع وزير الأوقاف عن كثب أعمال الإنشاءات والتطوير الجارية بالمسجد، والذي تبلغ مساحته ألف متر، وبدأت الأعمال به في فبراير الماضي، حيث تم إنجاز الأعمال في وقت قياسي، ووجه بسرعة إنجازها على أتم وجه وعلى أعلى المواصفات الهندسية القياسية بكل ما في الإمكان، وحثهم على تقديم أفضل خدمة مع سرعة الانتهاء من الأعمال.

كما تفقد وزير الأوقاف ومحافظ القليوبية قطعة أرض مرشحة لإنشاء مسجد مصر عليها بمحافظة القليوبية.