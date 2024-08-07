أبو زيد عرض مع بوغدانوف الأوضاع في لبنان والشرق الأوسط

التقى النائب السابق أمل أبو زيد، المبعوث الشخصي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف في مكتبه بوزارة الخارجية الروسية.

وتم خلال اللقاء، الذي دام ساعة واحدة، "استعراض الأوضاع المقلقة والمتفجرة في لبنان وفلسطين والشرق الأوسط. وكان هناك وضوح وتكامل في التحذير من تدهور الوضع العسكري نتيجة تهور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وعدم رغبته في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، خوفا من المساءلة التي سيواجهها من قبل الشعب في إسرائيل"، بحسب بيان للمكتب الاعلامي لابو زيد.

كما تناول الحديث "الاحتفال بمرور 80 عاما على تبادل العلاقات الدبلوماسية بين لبنان وروسيا، والذي سيقام بالتعاون مع سفارة لبنان في موسكو بتاريخ 9 آب في مبنى خاص يعود لوزارة الخارجية الروسية، بحضور عدد كبير من الدبلوماسيين المعتمدين في روسيا".