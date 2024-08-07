مصدر مصري لقناة القاهرة: السلطات الإيرانية طلبت تجنب المجال الجوي الإيراني بسبب تدريبات عسكرية

اشار مصدر مصري مسؤول لقناة "القاهرة الإخبارية" الى ان السلطات الإيرانية طلبت تجنب المجال الجوي الإيراني بسبب تدريبات عسكرية.

ولفت المصدر المصري المسؤول لقناة الإخبارية، الى انه بناء على تقرير من السلطات الإيرانية لكل شركات الطيران المدني سيتم تجنب المجال الجوي الإيراني.

وفي وقت سابق، وجهت سلطات مصر جميع خطوطها الجوية بتجنب المجال الجوي الإيراني لفترة تمتد ثلاث ساعات في الصباح الباكر غدا الخميس وسط توتر بين إسرائيل وإيران.

وورد في إخطار للطيارين، وهو إخطار سلامة مقدم للطيارين اليوم الأربعاء، أن التوجيهات ستسري من الساعة 01.00 حتى 04.00 بتوقيت غرينتش.

وذكر الإخطار "على جميع الناقلات الجوية المصرية تفادي التحليق فوق منطقة معلومات الطيران في طهران. لن يُقبل تحليق أي رحلة جوية فوق هذه المنطقة"، مشيرا إلى مدة الثلاث ساعات المقدمة.