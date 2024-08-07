القوات المسلحة اليمنية أعلنت استهداف مدمرتَين أميركيتَين وسفينة بالبحر الأحمر وخليج عدن

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" العميد يحيى سريع، عن تيفذ "القوة الصاروخية وسلاح الجو المسيّر والقوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية مشتركة استهدفت سفينة (Contship Ono) في البحر الأحمر، وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله"، موضحًا أنّه "جاء استهداف السفينة لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".

وأفاد عن تنفيذ "سلاح الجو المسيّر عملية عسكرية نوعية استهدفت المدمرة الأميركية "كول" في خليج عدن وذلك بعدد من الطائرات المسيرة وحققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، كما نفذت القوات البحرية عملية عسكرية نوعية استهدفت المدمرة الأمريكية "لابون" بعدد من الصواريخ الباليستية".

وقال سريع: "جاء استهداف المدمرتين الأميركيتين أثناء عبورهما منطقة عمليات القوات المسلحة اليمنية باتجاه شمال البحر الأحمر في إطار تقديم الحماية العسكرية الأميركية للعدو الإسرائيلي. وكان من نتائج العمليات فشل المدمرتين في التصدي الكامل للصواريخ والمسيرات ونجاح عدد من المسيرات والصواريخ في تحقيق أهدافها بفضل الله".

واعتبرت القوات المسلحة اليمنية، "كافة التحركات العسكرية الأميركية في منطقة العمليات البحرية دعمًا للعدو الإسرائيلي تحركات معادية ولن تتردد بعون الله تعالى في استهداف تلك التحركات وبكافة الوسائل المتاحة"، مضيفة بأنها تهيب "بكافة شعوب أمتنا العربية والإسلامية إلى الانتصار لفلسطين وغزة والشهيد القائد إسماعيل هنية، وذلك بالتحرك العملي لرفض التحركات العسكرية الأمريكية ورفض كل أشكال الدعم للعدو الإسرائيلي".

وشدد سريع على أنّ "عمليات القوات المسلحة اليمنية في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس مستمرة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".