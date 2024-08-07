الخارجية الإسرائيلية شرعت بحملة على مواقع التواصل الاجتماعي للتأثير على اللبنانيين ضد حزب الله

شرعت وزارة الخارجية الإسرائيلية بحملة على مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة للتأثير على المواطنين اللبنانيين، وتعزيز الضغوط الداخلية على لبنان؛ بما في ذلك من خلال منشورات على الصفحة الرسمية للخارجية الإسرائيلية على منصة "إكس" باللغة الإنجليزية.

وجاء في منشور صدر عن الخارجية الإسرائيلية، "إلى جيراننا في لبنان: لقد وقع بلدكم رهينة لدى حزب الله، المنظمة الإرهابية التي أحدثت الدمار والإرهاب وعدم الاستقرار في مختلف أنحاء لبنان. إن حزب الله لا يشكل تهديداً لنا في إسرائيل فحسب، بل يشكل أيضاً تهديداً لسلامة وأمن الشعب اللبناني. الآن هو الوقت المناسب للتحدث بصراحة".