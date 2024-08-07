قائد الحرس الثوري الإيراني للسنوار: لن ندخر جهدًا في مواصلة دعمنا لكم ولبقية فصائل المقاومة

أشار قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، إلى أنّ "انتخاب السنوار رئيسًا لحركة حماس أزعج بشكل كبير العدو الصهيوني وداعميه"، وذلك بعد الاغتيال الإسرائيلي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.

وأكّد، في رسالة وجهها للسنوار، "أننا لن ندخر جهدًا في مواصلة دعمنا لكم ولبقية فصائل المقاومة".

وأمس، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن تعيين يحيى السنوار رئيسًا للمكتب السياسي لحركة حماس "مفاجئ ورسالة لإسرائيل بأنه حي وأن قيادة حماس بغزة قوية وقائمة وستبقى".

وكانت قد أعلنت حركة "حماس" اختيار يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي للحركة خلفا لإسماعيل هنية الذي اغتالته إسرائيل في طهران.