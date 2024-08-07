سلطات مصر تطلب من شركات الطيران المصرية تفادي المجال الجوي الإيراني 3 ساعات صباح الخميس

وجهت السلطات في مصر جميع خطوطها الجوية بتجنب المجال الجوي الإيراني لفترة تمتد ثلاث ساعات في الصباح الباكر غدا الخميس وسط توتر بين إسرائيل وإيران. وورد في إخطار للطيارين، وهو إخطار سلامة مقدم للطيارين اليوم الأربعاء، أن التوجيهات ستسري من الساعة 01.00 حتى 04.00 بتوقيت غرينتش.
وذكر الإخطار "على جميع الناقلات الجوية المصرية تفادي التحليق فوق منطقة معلومات الطيران في طهران. لن يُقبل تحليق أي رحلة جوية فوق هذه المنطقة"، مشيرا إلى مدة الثلاث ساعات المقدمة.
وطلبت السلطات الأردنية يوم الأحد من جميع الخطوط الجوية القادمة إلى مطاراتها بالتزود بوقود إضافي يكفي 45 دقيقة.
وتعدل كثير من شركات الطيران جداول رحلاتها لتفادي المجالين الجويين الإيراني واللبناني مع إلغاء رحلات أيضا إلى إسرائيل ولبنان، إذ يخشى كثيرون من احتمال اتساع نطاق الصراع.
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