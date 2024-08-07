منظمة التعاون الإسلامي: اغتيال هنية اعتداء على سيادة إيران ونحمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة

أصدرت منظمة التعاون الإسلامي بيانها الختامي عقب اجتماعها في جدّة، حيث دانت بشدة اغتيال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس إسماعيل هنية خلال وجوده في طهران، مشيرة إلى "أننا نحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء الآثم".

ولفتت إلى أنّ "اغتيال هنية يشكل جريمة عدوان وانتهاكا صارخا للقانون الدولي"، مضيفة "اغتيال هنية اعتداء على سيادة إيران وسلامتها الإقليمية وأمنها".

وكان قد أوضح القائم بأعمال وزير خارجية إيران علي باقري كني، خلال مشاركته في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي في جدة، أنّ اغتيال إسماعيل هنية في طهران "ما كان ليحدث لولا دعم أميركا"، مضيفًا "طهران ليس لديها خيار سوى استخدام حقها في الدفاع عن نفسها في وجه الانتهاكات الإسرائيلية".

ولفت إلى أنّ "رد إيران سيحدث في الوقت الصحيح وبالشكل المناسب"، مشددًا على أنّ "طهران بذلت كل ما في وسعها لتجنب المواجهة في المنطقة".