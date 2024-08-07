إعلام إسرائيلي: تقديرات في إسرائيل بأن حزب الله سيكون أول من يبدأ الهجوم في الأيام القليلة المقبلة

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، عن وجود "تقديرات في إسرائيل بأن حزب الله سيكون أول من يبدأ الهجوم في الأيام القليلة المقبلة".
وذكرت القناة 14 الإسرائيلية، أنّ إسرائيل كانت تتوقع بدء هجوم حزب الله خلال خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أمس.
ويأتي ذلك، في ظل ترقب هجوم واسع من قبل حزب الله وإيران ضد إسرائيل بعد اغتيالها رئيس حركة حماس إسماعيل هنية في طهران والقيادي العسكري في حزب الله فؤاد شكر في العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت.
وأمس، أكّد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، أنّ "ردنا آت وحدنا أو مع المحور وسيكون قويًا ومؤثرًا وفاعلًا"، مشيرًا إلى أنّ "انتظار العدو هو جزء من العقاب والمعركة".
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