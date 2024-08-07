تحذير إســرائيلي من صفقة عسكرية مصرية تركية ضخمة

الشارقة - اميمة ياسر - حذرت وسائل إعلام إسـ ـرائيلية من صفقة سـ ـلاح ضخمة بين مصر وتركيا قد تقلب موازين القوى بالمنطقة.

وقالت صحيفة "معاريف" الإسـ ـرائيلية، في تقرير لها تحت عنوان "أخبار سيئة لإسـ ـرائيل"، إنه من المتوقع الإعلان قريباً عن صفقة طائرات بدون طيار بين الطرفين، ضمن سلسلة صفقات سيتم الكشف عنها خلال الزيارة المرتقبة للرئيس المصري السيسي إلى أنقرة.

وأشارت معاريف إلى أن زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، للقاهرة تمت في ظل غياب متعمد لوسائل الإعلام المصرية، معتبرة أنها تضمنت جولة في شمال سيناء.

وقالت الصحيفة العبرية إنه من المتوقع الإعلان قريبا عن الصفقة التي تشمل طائرات بدون طيار من طراز "بيرقدار" التي تطلبها القاهرة.