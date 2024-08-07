إسـرائيل وجدت نفسها في مواجهة علنية مع السيسي .. وسائل إعلام إسـ ـرائيلية تحذر من تقارب كبير بين مصر وإيران وتركيا

الشارقة - اميمة ياسر - حذرت وسائل إعلام إسـ ـرائيلية ومراكز أبحاث إستراتيجية في تل أبيـ ـب من تقارب كبير بين مصر وإيران وتركيا، مشيرة إلى أن ذلك يجب أن يقلق إسـ ـرائيل.

وكشفت دراسة بحثية أعدها الباحث الإسـ ـرائيلي إيلي كلوتستين، بمعهد "مشغاف" للأمن القومي والاستراتيجية الصهيونية، أن تشكيل الحكومة المصرية الجديدة التي تم الإعلان عنها الشهر الماضي تواصل خط التقارب مع القوى الإسلامية في المنطقى كإيران وتركيا، وأن هذا الأمر يعني لإسـ ـرائيل تهـ ـديدا كبيرا ومقلقا للغاية.

وأكدت الدراسة الإسـ ـرائيلية أن إسـ ـرائيل وجدت نفسها بالفعل في مواجهة علنية مع إدارة الرئيس السيسي بشأن قضية رفـ ـح ومحور فيلادلفيا.