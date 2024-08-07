إعرابا عن التقدير والامتنان.. بورتسودان تطلق اسم «شارع مصر» على أحد أكبر شوارعها

الشارقة - اميمة ياسر - أطلقت بورتسودان اسم "شارع مصر" على أحد أكبر شوارع المدينة؛ إعرابا عن التقدير والامتنان الذي يكنه كل سوداني لدور مصر في الأزمة السودانية

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان رسمي: "أصدر مجلس وزراء حكومة ولاية البحر الأحمر في السودان قرارا بتسمية أحد الشوارع الرئيسية بمدينة بورتسودان باسم (شارع مصر)".

وشرح البيان: "قرر مجلس وزراء الولاية السودانية إطلاق اسم مصر على الطريق الرابط بين مدخل مدينة بورتسودان مرورا بالكلية الجوية حتى تقاطع شارع حي الصفا".

ووفقا للوزارة المصرية، هذا القرار "جاء بناء على مبادرة شعبية قام مسؤولوها بالتواصل مع جميع الجهات السودانية المعنية الممثلة في كل من والي البحر الأحمر وقائد منطقة البحر الأحمر العسكرية ومحلية بورتسودان وإدارة تجميل بورتسودان وقبيلة الأمرار التي يقع الشارع في نطاقها، وحصلت على موافقتها جميعا".

وتابعت الخارجية المصرية: "صرح مسؤولو المبادرة الشعبية لدى تواصلهم قبل عدة أشهر مع القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في بورتسودان، بأنهم رغبوا من خلال هذه اللفتة الرمزية في الإعراب عن التقدير والامتنان الذي يكنه كل سوداني لدور جمهورية مصر العربية المشرف خلال الأزمة التي يمر بها السودان وما قدمته الشقيقة مصر من مساعدات إنسانية وإغاثية ومستلزمات طبية للأشقاء في السودان، فضلا عن استقبالها مئات الآلاف من المواطنين السودانيين الفارين من ويلات الحرب".