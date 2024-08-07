غضب في تل أبيب : مصر لا توافق على المشاركة في تحالف الدفاع عن إسـرائيل

الشارقة - اميمة ياسر - هاجم مسؤول إسـ ـرائيلي رفيع المستوى عبر إذاعة "103Fm" الإسـ ـرائيلية رفض مصر القاطع للمشاركة في الدفاع عن إسـ ـرائيل وصد أي هجـ ـوم صاروخي ضدها من جانب إيران وحلفائها.

وقال المسؤول الإسـ ـرائيلي للإذاعة العبرية النابعة لصحيفة "معاريف" الإسـ ـرائيلية، أن مصر لا توافق على المشاركة في تحالف الدفاع عن إسـ ـرائيل الذي تحاول الولايات المتحدة تشكيله وهذا يؤكد أن السلام مع مصر ليس سلام بالمعنى المعروف ولكنه كان إتفاقية لوقف إطلاق النـ ـار لا أكثر.

وأكد المسؤول العسكري الإسـ ـرائيلي الذي لم تكشف الإذاعة العبرية عن هويته، قائلا : "ليس لدي أي توقعات من مصر".