أمريكا تعرض 10 ملايين دولار للإدلاء بعلزمات عن مجموعة إيرانية

ياسر رشاد - القاهرة - عرضت وزارة اخارجية أمريكا، مكافأة 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن مجموعة قراصنة إيرانيين كبار.

خارجية أمريكا تعلن مكافأة للإدلاء بعلومات عن إيرانيين

وقالت خارجية أمريكا إن مجموعة "سايبر أفنجرز" المرتبطة بمسؤولين عسكريين إيرانيين استهدفت أنظمة حيوية أمريكية.

ونشرت خارجية أمركيا، صورًا لستة مسؤولين كبار في قيادة الإلكترونيات السيبرانية بالحرس الثوري، وحددت مكافأة قدرها 10 ملايين دولار مقابل الحصول على معلومات عنهم.

وعرضت أمريكا صوراً لأهؤلاء الأشخاص وهم حميد رضا لشكريان، وحميد همايون فال، وميلاد منصوري، ورضا محمد أمين صابريان، ومحمد باقر شيرين كا، ومهدي لشكريان.

يذكر أن أعترفت أمريكا ، اليوم الأربعاء، بفشلها في التصدي للحوثيين في البحر الأحمر، بعدما أسقط الأخير مدمرتين وسفينة أمريكية .

أمريكا تعترف بالفشل أمام الحوثيين



وقال قائد الأسطول الخامس لبحرية أمريكا نائب الأدميرال جورج ويكوف بأن الولايات المتحدة فشلت في وقف الهجمات التي يشنها الحوثيون اليمنيون على السفن في البحر الأحمر.

وقال قائد الأسطول الخامس لبحرية أمريكا متحدثا في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: "لقد قمنا بالتأكيد بتخفيض قدراتهم، ليس هناك شك في ذلك، لكن هل أوقفناهم؟ كلا"، واستشهد القائد بعدة هجمات شنها الحوثيون على السفن التجارية في الأيام الأخيرة، وفي تقديره أن هذا لا يؤدي إلا إلى "تعزيز رغبة الحوثيين في ترويع الشحن البحري" في الشرق الأوسط.

وشدد قائد الأسطول الخامس لبحرية أمريكا على أن "مهمتنا لا تزال تتمثل في تقليل قدراتهم والحفاظ على بعض مظاهر النظام في البحر". ووفقا له، فإن عدم الاستقرار في البحر الأحمر وخليج عدن يرجع إلى تصرفات الحوثيين، مضيفا: "بإمكانهم وقف هذا في أي وقت".

يذكر أن أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين أن القوات البحرية التابعة للجماعة نفذت ثلاث عمليات عسكرية استهدفت سفينة ومدمرتين أمريكيتين أثناء عبورهما منطقة العمليات التابعة لهم في اتجاه شمال البحر الأحمر.





وأوضح المتحدث في بيان رسمي أن الهجمات جاءت رداً على ما وصفه بـ"العدوان الأمريكي المستمر على الشعب اليمني"، مشيراً إلى أن العمليات استهدفت تعطيل مرور السفن الحربية الأمريكية في المنطقة وإرسال رسالة واضحة بأن الجماعة قادرة على استهداف أي تهديد في نطاق سيطرتها البحرية.

وأكد المتحدث أن هذه العمليات تمت بنجاح تام وأن السفن الأمريكية تعرضت لأضرار متفاوتة. وأضاف أن الحوثيين يعتبرون البحر الأحمر منطقة عملياتهم، ولن يترددوا في التصدي لأي قوة بحرية تسعى للقيام بأنشطة معادية ضمن نطاق عملياتهم.

وأشار البيان إلى أن هذه العمليات تعد جزءاً من الرد على التصعيد العسكري الأمريكي في المنطقة، وحذر من أن أي تحركات أخرى قد تواجه بردود أكثر حدة في المستقبل. وختم المتحدث العسكري بيانه بالتأكيد على أن قواتهم تراقب عن كثب جميع التحركات في المياه الإقليمية القريبة من اليمن.