روسيا تعلن حالة الطوارئ بمقاطعة كورسك بعد الهجوم الأوكراني

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك في روسيا، أليكسي سميرنوف اليوم الأربعاء، فرض نظام "حالة الطوارئ" بسبب الهجمات المستمرة التي تشنها القوات الأوكرانية على أراضي المقاطعة.

وقال القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك في روسيا : "لا يزال الوضع العملياتي في كورسك صعب في المناطق الحدودية. للقضاء على عواقب دخول قوات العدو إلى أراضي المقاطعة، تقرر فرض نظام حالة الطوارئ في مقاطعة كورسك اعتبارا من الأربعاء 7 أغسطس".

وقال المكتب الصحفي التابع للحرس الوطني في روسيا، اليوم الأربعاء، إنه وبالتعاون مع وزارة الدفاع الروسية وحرس الحدود التابع للأمن الفيدرالي، قاموا بتعزيز القوات والوسائل لمواجهة مجموعات التخريب والاستطلاع الأوكرانية في مقاطعتي كورسك وبيلغورود.

وجاء في بيان الحرس: "بالتعاون مع وزارة دفاع روسيا ودائرة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، قام الحرس الوطني الروسي بزيادة القوات والوسائل لحل المهام بشكل فعال لمكافحة مجموعات التخريب والاستطلاع الأوكرانية في مقاطعتي كورسك وبيلغورود".

وذكرت وزارة دفاع روسيا، اليوم الأربعاء، أن وحدات من القوات المسلحة الروسية، بالتعاون مع قوات حرس الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي، واصلت خلال الليل استهداف التشكيلات المسلحة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق مقاطعة كورسك المتاخمة للحدود مع أوكرانيا.

وأعلنت حكومة روسيا ، اليوم الأربعاء، مقتل 5 أشخاص وإصابة 28، جراء هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية خلال الساعات ال 24 الماضية على مقاطعة كورسك الحدودية.

أعلنت السلطات الحكومية الروسية، اليوم الأربعاء، مقتل 5 أشخاص وإصابة 28، جراء هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية خلال الساعات ال 24 الماضية على مقاطعة كورسك الحدودية.

بوتين يجتمع بالأمن الروسي

وقال بوتين خلال اجتماع مع مجلس الوزراء في وقت سابق، إنه سيستمع إلى تقرير من وكالات إنفاذ القانون حول الوضع الجاري في مقاطعة كورسك.

ويجري الاجتماع بحضور وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف، وسكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، ورئيس جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس هيئة الأركان فاليري غيراسيموف.

وأفاد رئيس الأركان العامة الروسي فاليري غيراسيموف اليوم الأربعاء بوقف تقدم القوات الأوكرانية في عمق الأراضي الروسية وتكبدها خسائر في عديدها بلغت 315 جنديا بينهم 100 قتيل.