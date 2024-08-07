تقارير أمريكية: إسرائيل تفكر بضربة استباقية ضد إيران

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الأربعاء، بأن إسرائيل تفكر في ضربة استباقية ضد إيران وذلك في ظل التهديدات التي يتلقاها الكيان الصهيوني خلال الأيام القليلة الماضية.

وقالت قناة فوكس نيوز الأمريكية في تقرير لها وبحسب مصادر من داخل إسرائيل إن الجيش الإسرائيلي يفكر في توجيه ضربة استباقية ضد إيران.

تقرير فوكس نيوز عن ضربة متوقعه لإسرائيل على إيران

يذكر أن دعا وزير خارجية إيران، علي باقري، اليوم الأربعاء، الدول الإسلامية إلى دعم حق إيران الأصيل والمشروع في الرد المناسب على العدوان الإسرائيلي.





وزير خارجية إيران في جدة



وسافروزير خارجية إيران إلى جدة اليوم الأربعاء للمشاركة في اجتماع استثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي، والذي عقد بناء على طلب إيران في أعقاب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.

وعلى هامش الاجتماع، التقى وزير خارجية إيران بالأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه.

وأدان وزير خارجية إيران اغتيال هنية، ووصفه بأنه انتهاك ليس فقط للأمن القومي الإيراني وسيادة البلاد، بل وللقوانين والأنظمة الدولية.





وأكد أن تصرفات الصهاينة تشير إلى رغبتهم في نشر نيران الصراع من غزة إلى المنطقة بأكملها لتحقيق أهدافهم المشؤومة.

وأعرب وزير خارجية إيران عن تقديره لإدانة منظمة التعاون الإسلامي السريعة لاغتيال هنية في طهران.

وأشار إلى أنه في حين توحدت الدول الإسلامية في إدانة العمل الإرهابي، فإن الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية لم تفشل فقط في إدانته بل واصلت دعمها للكيان الصهيوني، مما يكشف عن عدم اهتمامها بالاستقرار الإقليمي ونيتها في إدامة انعدام الأمن.

وأكد على أهمية الوحدة بين الدول الإسلامية لمواجهة الوجود الشرير للنظام الإسرائيلي، وهو السبب الرئيسي لانعدام الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا أن الدول الإسلامية، إلى جانب منظمة التعاون الإسلامي وأمينها العام، لها دور مهم في تحقيق هذا الهدف.





يذكر أن وجه مسعود بزشكيان رئيس إيران الجديد، اليوم الأربعاء رسالة لدول الغرب و الولايات المتحدة الأمريكية بوقف دعم إسرائيل بالسلاح.

مكالمة بزشكيان وماكرون

وقال رئيس إيران في مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي ماكرون: “الولايات المتحدة والدول الغربية يجب أن تتوقف فورًا عن تسليم الأسلحة للنظام الإسرائيلي إذا سعت إلى السلام والأمن”.

وقال رئيس إيران لماكرون: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر تجنب الحرب والجهود المبذولة لإرساء السلام والأمن العالميين من مبادئها الأساسية. ومع ذلك، وفي إطار المعاهدات والقوانين الدولية، لن تظل صامتة أبدًا في مواجهة الانتهاكات ضد مصالحها وأمنها".

وأكد رئيس إيران أن الولايات المتحدة والدول الغربية دعمت هذا النظام في ارتكاب الجرائم والإبادة الجماعية والإرهاب بدلاً من إدانة تصرفات النظام الإجرامية.