الدفاع المدني في غزة يحاول السيطرة على حريق كبير شمال القطاع

ياسر رشاد - القاهرة - يحاول الدفاع المدني في غزة، السيطرة على حريق اندلع شمال القطاع، في محالات ومخازن للثلاجات تعود لعائلة "البراوي" بالقرب من مركز دفاع مدني بيت لاهيا، جراء استهداف إسرائيلي.

وأضاف الدفاع المدني، أن طاقم الإطفاء نجا من استهداف ثاني للمكان أثناء محاولته إخماد النيران المستمرة، بينما يحاول الآن مرة أخرة تطويقها وإخمادها.

تفاصيل كمين الفراحين "المصنوع بأسلحة الاحتلال"

وفي وقت سابق، فجرت حماس عبوة "سجيل" في كمين سمي باسم "كمين الفراحين" عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي، في منطقة الفراحين شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع، وهي عبوة تم نصنيعها خلال معركة طوفان الأقصى.

وقالت حماس، إن المادة المتفجرة في العبوة استخرجت من صواريخ للاحتلال لم تنفجر وتحتوي 750 شظية، وتسببت في تناثر أشلاء جنود الاحتلال بالمكان وحملتها ناقلات جند إلى الداخل ثم نقلتها مروحيتان.

وأشارت حماس إلى أنه، بعد الانفجار أجهز مجاهدونا بالرشاشات الخفيفة من مسافة قريبة على من بقي من الجنود .