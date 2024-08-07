السعودية تندد باغتيال إسماعيل هنية وتعتبره انتهاكًا لسيادة إيران

ياسر رشاد - القاهرة - نددت الخارجية السعودية، اليوم الأربعاء، باغتيال إسماعيل هنية قائد المكتب السياسي لحركة حماس، الذي استشهد في إيران.

الخارجية السعودية تتحدث عن اغتيال هنية

وقالت الخارجية السعودية عبر صفحتها الرسمية بموقع X: “ نيابة عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزیر الخارجية شارك معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، اليوم الأربعاء، في الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، في جدة”.



وأكد المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي نائب وزير خارجية السعودية استشعار حكومة خادم الحرمين الشريفين، خطورة الأحداث المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية بسبب اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي السافرة وممارساته غير الشرعية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها، متجاهلة بذلك المواثيق والقرارات الدولية.

وأضاف نائب وزير خارجية السعودية أن اغتيال إسماعيل هنيه رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق خلال زيارته طهران الأسبوع الماضي بعد انتهاكا صارخاً لسيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلامتها الإقليمية وأمنها القومي وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة كما يشكل تهديدا للسلم والأمن الإقليميين.



وتابع نائب وزير خارجية السعودية في كلمته بالاجتماع أن حكومة المملكة العربية السعودية وانطلاقاً من مواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية تدين ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءات على للمدنيين، كما ترفض أي اعتداء على سيادة الدول أو تدخل في الشئون الداخلية لأي دولة وفقا للمواثيق الدولية وميثاقمنظمة التعاون الإسلامي.

وأعرب نائب وزير خارجية السعودية عن شديد قلق المملكة من تصاعد انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي والتي أسفرت عن أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية ونقص الغذاء والدواء والوقود إلى استنزاف كامل القطاعات الصحة تحت وطأة الأعداد المتزايدة من المرضى وكذلك المدنيين النازحين الباحثين عن ماوى

وجدد نائب وزير خارجية السعودية دعوة المملكة المجتمع الدولي بضرورة التحركالفاعل للاضطلاع بدوره في تحميل قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تلك الجرائم والانتهاكات وتبعاتها السلبية على فرص إحياء عملية السلام، والكف عن الاعتداءات والانتهاكات في حق الشعب الفل طيني الشقيق.

كما تدعم المملكة العربية السعودية كل الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال للأراضي الفلم طينية والوصول إلى حل شامل بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.