تفاصيل منح جامعة زويل للمتفوقين بالثانوية العامة والأزهرية ومدارس ستيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

أعلنت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، تقديم عدد ٢٣٢ منحة دراسية كاملة بالمجان للمتفوقين من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والثانوية الأزهريّة ومدارس ستيم للدراسة بجامعة العلوم والتكنولوجيا بكلياتها الأربعة للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥.

وقال الدكتور محمود عبدربه الرئيس التنفيذي لمدينة زويل، إن مجلس إدارة المدينة قرر تقديم عدد ٨ منح لكل محافظة من محافظات الجمهورية ممن حققوا ترتيبا بين العشرة الأوائل على كل محافظة موزعة بعدد ٢ منحة لكل كلية من كليات الجامعة وهي الهندسة والعلوم وكلية علوم الحوسبة والذكاء الاصطناعي وكذا كلية علوم الادارة والتي تقبل القسم الأدبي إضافة إلى ٨ منح للمتفوقين من الحاصلين على الثانوية الأزهريّة و٨ منح للمتفوقين من خرجي مدارس ستيم.

ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي اتساقا مع منهج مدينة زويل وجامعتها الساعية إلى بناء جيل جديد قادر على التفكير النقدي والإبداعي وتغيير المجتمع خاصة ان الجامعة تميزت خلال السنوات الماضية بأنها تخرج افضل الطلاب الذين يحصلون على وظائف عالية خلال الشهور الثلاثة الأولى بعد التخرج إضافة إلى حصول ٤٠٪؜ من الخريجين على منح كاملة لدراسة الماجستير والدكتوراه في كبرى الجامعات العالمية وان حصول الجامعة على الاعتماد الدولي ABET من هيئة الاعتماد الأمريكية الدولية كأول جامعة مصرية ساهم في دعم الخريجين ووضع مكانة متميزة للجامعة على الخريطة الدولية، على أن يجتاز الطالب المتقدم لكليتي الهندسة والعلوم اختبار القبول الخاص بالجامعة.