قائد الحرس الثوري للسنوار: خبر اختيارك خلفًا لهنية أقلق إسرائيل وداعميها كثيرًا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي في برقية إلى الرئيس الجديد لحركة حماس يحيى السنوار، اليوم الأربعاء، إن "خبر اختيارك خلفًا لإسماعيل هنية أقلق إسرائيل وداعميها كثيرا".

وأكد سلامي في برقيته إلى السنوار، أن إيران ستواصل دعمها لحماس ولبقية "الحركات المقاومة".

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن الرئيس الجديد لحركة حماس يحيى السنوار خير خلف لخير سلف "الرئيس الراحل إسماعيل هنية"، مؤكدا أن "الكيان الصهيوني لن يتمكن من إنقاذ نفسه من الزوال والانهيار".

فيما قالت صحيفة "رويترز" البريطانية نقلا عن القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني، اليوم الأربعاء، إن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ما كان ليحدث لولا دعم أمريكا.

وأكد كني على أن طهران ليس لديها خيار سوى استخدام حقها في الدفاع عن نفسها في وجه الانتهاكات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن الرد سيحدث في الوقت الصحيح وبالشكل المناسب.

وشدد كني على أن طهران بذلت كل ما في وسعها لتجنب المواجهة في المنطقة.

وأشار وزير الخارجية الإيراني بالإنابة، إلى أن الولايات المتحدة لم تدن جريمة اغتيال هنية وواصلت دعم إسرائيل وهذا يدل على أنها لا تريد السلام والاستقرار للمنطقة.

ولفت كني إلى أن طهران تنتظر أن تدعم الدول الإسلامية حق إيران الأصيل والمشروع في الرد بشكل قانوني ومناسب على العدوان الإسرائيلي.