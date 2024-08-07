تحولوا لأشلاء.. المقاومة تستهدف جنود إسرائيليين بعبوّة "سجيل" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

نشر الإعلام العسكري التابع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم الأربعاء، مشاهد لكمين نفذته شرق خان يونس.

وكشفت المشاهد تفجير عبوة في قوة راجلة إسرائيلية وقتل وإصابة أفرادها، كما تطهر أن الكمين وقع في منطقة عازلة أنشأها جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس.

وقال مصدر قيادي في كتائب القسام، إن العبوة المستخدمة في كمين خان يونس من نوع "سجيل" وصنعت أثناء معركة "طوفان الأقصى".

وأوضح القيادي القسّامي في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن المادة المتفجرة في العبوة استخرجت من صواريخ للاحتلال لم تنفجر وتحتوي 750 شظية، مشيرا إلى أن أشلاء الجنود تناثرت بالمكان وحملتها ناقلات جند إلى الداخل ثم نقلتها مروحيتان.

وأكد القيادي في كتائب القسام، أن بعد الانفجار أجهز مجاهدوهم بالرشاشات الخفيفة من مسافة قريبة على من بقي من الجنود الإسرائيليين.