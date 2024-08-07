السعودية تدين اغتيال هنية وتعتبره انتهاكا لسيادة إيران

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أدان نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، معتبرا أن ما حدث انتهاكًا صارخا لسيادة إيران.

وتابع الخريجي، اليوم الأربعاء خلال كلمته في الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة، بأن المملكة كافة الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية.

وأكد نائب وزير الخارجية: "استشعار المملكة خطورة الأحداث المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية، بسبب اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي السافرة وممارساته غير الشرعية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها، متجاهلة بذلك المواثيق والقرارات الدولية".

وقال نائب وزير الخارجية السعودي: "إن اغتيال إسماعيل هنية، رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق خلال زيارته طهران الأسبوع الماضي، يعد انتهاكًا صارخاً لسيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلامتها الإقليمية وأمنها القومي وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، كما يشكل تهديداً للسلم والأمن الإقليميين".

وأعرب نائب وزير الخارجية السعودي، عن قلق المملكة الشديد من تصاعد انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي والتي أسفرت عن أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية، ونقص الغذاء والدواء والوقود واستنزاف كامل لقطاعات الصحة تحت وطأة الأعداد المتزايدة من المرضى، وكذلك المدنيين النازحين الباحثين عن مأوى.