الصحة العالمية تعتزم القيام بحملة تطعيم ضد شلل الأطفال بغزة

محمد اسماعيل - القاهرة - جنيف - (د ب أ)

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، اليوم الأربعاء، إن المنظمة تعتزم تطعيم 600 ألف طفل تحت سن الثامنة في غزة ضد شلل الأطفال.

وكان تيدروس يتحدث بعد اكتشاف آثار للمرض المنهك في قطاع غزة الذي مزقته الحرب.

ولم يتم الكشف عن إطار زمني للحملة، حيث دعت منظمة الصحة العالمية إلى وقف لإطلاق النار في الصراع المستمر بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة لضمان تأمين سلامة موظفيها.

وقالت المنظمة أيضا إن وضع حد للقتال سيكون ضروريا لضمان الحفاظ على سلسلة التبريد، وهو مصطلح يشير إلى تخزين ونقل اللقاحات في درجات حرارة مبردة، على الرغم من الظروف الصعبة.

وتم اكتشاف فيروس شلل الأطفال، الذي ينتقل عن طريق التلوث البرازي والفموي، في مياه للصرف الصحي في الأسابيع الأخيرة، على الرغم من عدم تأكيد حدوث أي حالات إصابة حتى الآن.

لكن مع انهيار أنظمة الرعاية الصحية في القطاع، تشعر منظمة الصحة العالمية بالقلق من احتمال انتشار المرض دون أن يتم اكتشافه.

وقال تيدروس: "نحن بحاجة إلى توفير حرية حركة مطلقة للعاملين الصحيين والمعدات الطبية للقيام بهذه العمليات المعقدة بأمان وفعالية".

وأضاف: "إن حماية الأطفال في غزة من شلل الأطفال تتطلب وقفا لإطلاق النار، أو على الأقل "فترة هدوء تستمر أياما أثناء إعداد وتنفيذ حملات التطعيم".