شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فوزى: النيابة العامة تبذل مجهودا كبيرا فى الحفاظ على النظام القانونى والان مع تفاصيل الخبر

قام المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، بزيارة المستشار محمد شوقى، النائب العام، فى مكتبه اليوم.

خلال الزيارة، أكد المستشار فوزى على الدور الكبير والحيوى الذى تقوم به النيابة العامة وأعضائها فى سبيل تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة الجنائية.

كما أكد فوزى على أهمية التعاون بين الجانبين، معربًا عن تقديره للجهود الكبيرة التى يبذلها النائب العام وأعضاء النيابة العامة فى الحفاظ على النظام القانونى وتعزيز الثقة فى المؤسسات القضائية.

من جانبه؛ شكر المستشار النائب العام الوزير محمود فوزى على زيارته وقدم له التهنئة بتولى المنصب الوزارى الجديد، متمنيًا له التوفيق والسداد.