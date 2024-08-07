نائب وزير الخارجية السعودي اكد بان اغتيال هنية في طهران انتهاك سافر لسيادة إيران

اعتبر نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي إن اغتيال زعيم حركة حماس إسماعيل هنية في طهران "انتهاك سافر" لسيادة إيران. واشار الخريجي خلال اجتماع استثنائي للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في أول تعليق تصدره المملكة منذ مقتل هنية في العاصمة الإيرانية في 31 تموز، الى أن السعودية ترفض "أي اعتداء على سيادة الدول أو تدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة".

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