"القسام" نشرت مشاهد لتفجير عبوّة في قوّة إسرائيلية وقتل وإصابة أفرادها إثر كمين في خانيونس

نشرت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد لكمين وقع في منطقة عازلة أنشأها الجيش الإسرائيلي شرق خانيونس، حيث تم تفجير عبوة "سجيل" في قوة راجلة إسرائيلية وقتل وإصابة أفرادها، وأطلقت عليه عنوان "كمين الفراحين 2".
في السياق، نقلت قناة "الجزيرة" عن مصدر قيادي في القسام، قوله إنّ "العبوة المستخدمة في كمين خان يونس من نوع "سجيل" وصنعت أثناء معركة طوفان الأقصى"، مضيفًا "المادة المتفجرة في العبوة استخرجت من صواريخ للاحتلال لم تنفجر وتحتوي 750 شظية".
وأكّد المصدر أنّ "أشلاء الجنود تناثرت بالمكان وحملتها ناقلات جند إلى الداخل ثم نقلتها مروحيتان"، مشيرًا إلى أنّ "بعد الانفجار أجهز مجاهدونا بالرشاشات الخفيفة من مسافة قريبة على من بقي من الجنود".
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