وزير الاتصال الحكومي الأردني: أبلغنا إيران أننا لن نسمح باستخدام مجالنا الجوي لأي غرض

نقلت نيويورك تايمز عن وزير الاتصال الحكومي الأردني مهند المبيضين، قوله "إننا أبلغنا طهران أننا لن نسمح باستخدام مجالنا الجوي لأي غرض"، وذلك في إشارة إلى الردّ الإيراني المرتقب ضد إسرائيل.

في 4 آب زار وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، حيث التقى المسؤولين الإيرانيين، وقال إنّه "ليس في طهران حاملا رسالة من إسرائيل أو إليها"، مشيرا إلى أن "نظيري الإيراني في الوكالة علي باقري كني نفى أن يكون أي مسؤول إيراني قد قال إننا سننقل رسائل من طهران لتل أبيب".

واعتبر أن "الخطوة الأولى لمنع التصعيد في المنطقة هي وقف العدوان الإسرائيلي على غزة".

زأكّد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال لقائه وزير الخارجية الأردني، أنّ "اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية خطأ صهيوني جسيم لن يمر دون رد".

وشدد على أنّ "اغتيال هنية كضيف لدى طهران انتهاك للقانون الدولي ونأمل من العالم إدانته".