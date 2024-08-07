مسؤولون أميركيون: سنبدأ جولة جديدة من مفاوضات الأسرى في غزة بعد أن تهدأ التوترات الإقليمية

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر مطلعة، أنّ مفاوضات الأسرى في غزة "عالقة ولم يتم تحديد موعد لاستئنافها".

ونقلت عن مسؤولين أميركيين، قولهم "إننا سنبدأ جولة جديدة من مفاوضات الأسرى بعد أن تهدأ التوترات الإقليمية".

في وقت سابق، وفي تعليق على تعيين يحيى السنوار رئيسًا لحماس، أشار المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي في البيت الأبيض جون كيربي، إلى أنّه "ينبغي للسنوار كصاحب قرار أن يقبل باتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى"، معلنًا أنّ "موقفنا من المفاوضات لم يتغير بتعيين السنوار رئيسًا لحماس وعليه قبول الصفقة وإطلاق الأسرى".

وحول المحادثات بشأن حرب غزة، ذكر كيربي "أننا قطعنا شوطا طويلا في سد الفجوات بين الجانبين وهناك اقتراح جيد معروض عليهما قبوله".

ويأتي كل ذلك في ظل ترقب هجوم واسع من قبل حزب الله وإيران ضد إسرائيل بعد اغتيالها رئيس حركة حماس إسماعيل هنية في طهران والقيادي العسكري في حزب الله فؤاد شكر في العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت.